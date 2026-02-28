Ardahan'da kar yağışı nedeniyle cumartesi günü eğitime ara verildi

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 28 Şubat Cumartesi günü bazı eğitim faaliyetleri 1 gün süreyle durduruldu. Karar, Ardahan Valiliği tarafından açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle cumartesi günü eğitime ara verildi
Yayınlanma:

Ardahan’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Ardahan Valiliği, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle; 28 Şubat 2026 Cumartesi günü yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.”

İbrahim Yıldız’dan acı haber: Genç oyuncu yaşamını yitirdiİbrahim Yıldız’dan acı haber: Genç oyuncu yaşamını yitirdiGündem
THY'den İran açıklaması: Seferler iptal mi edildi?THY'den İran açıklaması: Seferler iptal mi edildi?Gündem
ardahan okullar yarın tatil mi
Günün Manşetleri
'İran seferleri iptal edildi' iddiası
Sosyal medyada 15 yaş kısıtlamasında sona gelindi
34 kişi hakkında iddianame düzenlendi
İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 8,1'e yükseldi
Türkiye’nin kredi notu 8 yıl sonra yükseldi
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı
Muğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu
Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti
Çok Okunanlar
İbrahim Yıldız’dan acı haber: Genç oyuncu yaşamını yitirdi İbrahim Yıldız’dan acı haber: Genç oyuncu yaşamını yitirdi
6 aydır yoğun bakımdaydı: İbrahim Yıldız kimdir, neden öldü? 6 aydır yoğun bakımdaydı: İbrahim Yıldız kimdir, neden öldü?
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle cumartesi günü eğitime ara verildi Ardahan'da kar yağışı nedeniyle cumartesi günü eğitime ara verildi
Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandı Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandı
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! 28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu!