Ardahan'da kar yağışı nedeniyle cumartesi günü eğitime ara verildi

Ardahan’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Ardahan Valiliği, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle; 28 Şubat 2026 Cumartesi günü yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.”