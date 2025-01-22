Ardahan’da zorlu kurtarma operasyonu: 5 kişilik Gürcü aile kurtarıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren Gürcü ailesini kurtaran AFAD ve jandarma ekipleri, Ardahan Valisi tarafından ödüllendirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ardahan’da zorlu kurtarma operasyonu: 5 kişilik Gürcü aile kurtarıldı
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14 Aralık’ta Ardahan’ın Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda meydana gelen yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 kişilik Gürcü ailesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde hayatta kaldı.

Yoğun tipi ve kar nedeniyle yolda mahsur kalan aileyi kurtarmak için bölgeye intikal eden ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen, bölgeye yürüyerek ulaşmayı başardı. Aile üyeleri, donma riskiyle karşı karşıya kalırken, kurtarma ekipleri gecenin ilerleyen saatlerinde aileyi güvenli şekilde bulup, hayatlarını kurtardı.

VALİ ÇİÇEK, EKİPLERİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

Başarıyla gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun ardından, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kurtarma ekiplerini makamında kabul etti. Vali Çiçek, AFAD ve jandarma ekiplerinin gösterdiği özveri ve fedakarlıkları takdir ederek, ekip üyelerine başarı belgesi vererek ödüllendirdi.

Vali Çiçek, o günkü zorlu koşulları hatırlatarak, "Gecenin bir vaktinde bölgeye yürüyerek intikal eden ekiplerimiz 5 canı kurtarmış oldu. Donma riskiyle karşı karşıya kalmışlardı. Gerek AFAD gerek jandarma ekibimiz fedakarca çok gayretli şekilde çalışma yaptı. Yeri geliyor kendi canlarını bile düşünmeksizin insanımızın hayatını kurtarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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