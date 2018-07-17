banner982
6. Filo eylemini o anı yaşayanlar anlattı
6. Filo eylemini o anı yaşayanlar anlattı
Kandilli'den korkutan uyarı: Gittikçe artıyor...
Kandilli'den korkutan uyarı: Gittikçe artıyor...
Trump'a Helsinki eleştirileri
Trump'a Helsinki eleştirileri
Mersin'de bina çöktü!
Mersin'de bina çöktü!

Aref ilk kez konuştu

Antalya'da gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a giden, İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Aref ilk kez konuştu

Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri, "Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #aref
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.