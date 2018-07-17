Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri, "Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi.
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