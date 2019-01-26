Türkiye, dünyanın en büyük 2'nci bal üreticisi. Ancak toplu arı ölümleri korkutucu boyutta. Tarım ve Orman Bakanlığının zirai ilaçları yasaklamasına rağmen, arıcılar tedirgin. Yasağa uyulması konusunda duyarlı olunmasını istiyorlar

Ünlü bilim insanı Albert Einstein, "Arılar yeryüzünden kaybolursa insanlığın 4 yıl ömrü kalır” demişti. Nedenini ise "Arı olmazsa, tozlanma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz, sonunda da insan olmaz." diye açıklamıştı. Türkiye, dünyanın en büyük 2'nci bal üreticisi. Üstelik üretimde 1 Milyar nüfuslu Çin'le yarışıyor. Ancak geçen yıl yaşanan toplu arı ölümleri, arıcılara büyük zarar verdi. Bazı arıcılar adeta yokoluşu yaşadı.Tarım ve Orman Bakanlığı, arıları öldüren zirai ilaçları yasaklamasına rağmen, arıcılar yasağa uyulacağından emin olamıyor. Sivas Bal Üreticileri Birliği'nden Fikret Yurttaş, bakanlığın kararını destekliyor.Ancak yasağa rağmen bilinçsiz ilaç kullanımının süreceğine dair endişe taşıyor.Yurttaş'ın en büyük dileği, çiftçilerin bu sezon ilaçlama konusunda bilinçli ve duyarlı olması.Vatandaş, kovanlarını Sivas'a geri götürmek zorunda kaldığında üretim kaybına uğruyor. Çünkü arılar Sivas'ta Ege'nin bahar çiçeklerinden mahrum kalıyor. Ayrıca arıları elle beslemek zorunda kalındığından üretim maliyeti de artıyor.Arılar tamamen yok olursa, 1 milyon 420 bin insanın ölebileceği tahmin ediliyor. Çünkü arılar taşıdıkları polenlerle 130 bin farklı bitki türünün üremesini sağlıyor. Arıların yokolması, dünya meyve üretiminde yüzde 22.9, sebze üretiminde yüzde 16.3, tahıl üretiminde ise yüzde 22.9’luk düşüşe yol açabilir. Bu besinlerdeki azalma bazı kanser türlerinde büyük artışa neden olabilir.Endüstriyel tarımın gelişmediği ülkelerde toplu arı ölümleri pek görülmüyor. Bu nedenle, tarım ilaçları toplu arı ölümlerinin baş şüphelisi durumunda.