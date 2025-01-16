Arıcılık sektörü alarm veriyor! Hükümetten beklentiler sıralandı

Ürün para etmiyor, piyasada sahte bal kol geziyor. Üretici hak ettiği değeri görmüyor.

Bir kilo balın maliyeti 220-230 lira iken piyasada 150-170 liraya bal satılıyor. Vatandaş sahte ürün yiyor, çiftçi ise dolandırıcılara yenik düşüyor.

Ulusal Kanal'a konuşan Hatay Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Ekici, önemli uyarılar yaptı, hükümetten beklentilerini sıraladı.

Sahte bala karşı ciddi önlemler alınması gerekiyor. 2 yıl önce alınan sahte balı tespit eden NMR cihazı hala devreye girmedi. Bu durum üretcilerde şüphelere neden oluyor.

Bal sektörü alarmda. Zira önlem alınmazsa dünya ikincisi olduğumuz sektör elimizden kayıp gidecek.