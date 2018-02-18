Bahar festivalinde bir kişi kalabalığa ateş açtı
Bahar festivalinde bir kişi kalabalığa ateş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır hattında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır hattında
Çavuşoğlu: Türkiye tehditlere boyun eğmez
Çavuşoğlu: Türkiye tehditlere boyun eğmez

Arızalanan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Kuşadası ilçesi açıklarında, arzılanan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Arızalanan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, arzılanan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında, içerisinde 3 kişi bulunan özel tekne makine arızası nedeniyle yardım talep etti.

Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.

Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Kuşadası Limanı'na çekildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tekne #sahil güvenlik #arıza #adana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.