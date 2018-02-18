Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, arzılanan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında, içerisinde 3 kişi bulunan özel tekne makine arızası nedeniyle yardım talep etti.
Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.
Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Kuşadası Limanı'na çekildi.
Kuşadası ilçesi açıklarında, arzılanan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, arzılanan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.