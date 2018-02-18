Kuşadası ilçesi açıklarında, arzılanan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, arzılanan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında, içerisinde 3 kişi bulunan özel tekne makine arızası nedeniyle yardım talep etti.



Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.



Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Kuşadası Limanı'na çekildi.