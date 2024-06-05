"Arkadaşımın yanına gidiyorum" diyen 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

17 yaşındaki S.K. 1 Haziran günü Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yer alan evinden, “Arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek çıktı, eve bir daha dönmedi.

Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.