"Arkadaşımın yanına gidiyorum" diyen 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
Olay, Ankara'da yaşandı. Ailesine arkadaşının yanına gittiğini söyledikten sonra evden ayrılan 17 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.
17 yaşındaki S.K. 1 Haziran günü Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yer alan evinden, “Arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek çıktı, eve bir daha dönmedi.
Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerince genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# 17 yaşında # genç kız # kayıp çocuk