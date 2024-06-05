"Arkadaşımın yanına gidiyorum" diyen 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Olay, Ankara'da yaşandı. Ailesine arkadaşının yanına gittiğini söyledikten sonra evden ayrılan 17 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

"Arkadaşımın yanına gidiyorum" diyen 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
Editör: Yağmur Biçen

17 yaşındaki S.K. 1 Haziran günü Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yer alan evinden, “Arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek çıktı, eve bir daha dönmedi.

Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

İslam Memiş'ten vatandaşlara yeni uyarı! Talebin arttığını söyledi, "Bankayla pazarlık yapın" dediİslam Memiş'ten vatandaşlara yeni uyarı! Talebin arttığını söyledi, "Bankayla pazarlık yapın" dediEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# 17 yaşında # genç kız # kayıp çocuk
Çok Okunanlar
Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu!
Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu!
Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı?
Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı?
1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller!
1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller!
İslam Memiş'ten vatandaşlara yeni uyarı!
İslam Memiş'ten vatandaşlara yeni uyarı!
Düğün mevsimi başladı... İşte 2024 düğün salonları fiyatları!
Düğün mevsimi başladı... İşte 2024 düğün salonları fiyatları!
Öne Çıkanlar ABD Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayacak ABD Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayacak Ulusal Gönüllülerinin, Digitürk çağrısı için başlattıkları seferberlik sürüyor Ulusal Gönüllülerinin, Digitürk çağrısı için başlattıkları seferberlik sürüyor