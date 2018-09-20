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Arkadaşını korkutmak isterken öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 17 yaşındaki genç, arkadaşının doğrulttuğu av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Arkadaşını korkutmak isterken öldürdü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 17 yaşındaki genç arkadaşının doğrulttuğu av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. 

Alınan bilgilere göre, Köprübaşı Mahallesi'nde İ.B.G. (17) arkadaşları Hüseyin Zor (17) ve Y.K. (17) ile evlerinde bir araya geldi.

Bu sırada İ.B.G.'nin arkadaşı Hüseyin Zor'u korkutmak amacıyla evde bulunan av tüfeğini doğrulttuğu iddia edildi.

Av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu Hüseyin Zor göğsünden ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan İ.B.G. sağlık kontrolünün ardından emniyette götürüldü.

Kaynak: AA
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