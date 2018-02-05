Eski eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştığı arkadaşını önce bıçaklayarak ardından da boğazını sıkarak öldürdüğü iddia edilen sanığa 29 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Antalya'da tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra cesedini gömdüğü iddia edilen sanık, 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Necmettin Yavuz, maktul İbrahim Açıkgöz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Yavuz, işlemediği bir suçtan dolayı hapis yattığını öne sürerek, "Ben öldürmedim, çocuklarım ve ailem perişan." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "hırsızlık" suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.



Ceset bulunamadı

Antalya'da araç kiralayan Necmettin Yavuz'un (37), 23 Ekim 2016'da birlikte Fethiye'ye gittiği arkadaşı İbrahim Açıkgöz'ü (32) dönüş yolunda, eski eşine hakaret ettiği gerekçesiyle sırt ve göğsünden bıçaklayıp boğazını sıkarak öldürdüğü iddia edilmişti. Yavuz'un, cinayetin ardından gömdüğü öne sürülen Açıkgöz'ün cesedi ise yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.