Bursa’da Polat M. (19), cadde üzerinde sohbet ederken yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla arkadaşı Ümit Şensoy’u (21) göğsünden ve bacaklarından bıçakladı. Yaralı genç, hastanede tedaviye alınırken, yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa’da Polat M. (19), cadde üzerinde sohbet ederken yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla arkadaşı Ümit Şensoy’u (21) göğsünden ve bacaklarından bıçakladı. Yaralı genç, hastanede tedaviye alınırken, yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi'nde meydana geldi. Bir grup genç sohbet ederken, iddiaya göre, Ümit Şensoy’un yüksek sesle konuşması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada Polat M., üzerinde bulunan bıçakla Ümit Şensoy'u bacaklarından ve göğsünden yaraladı.



Ağır yaralanan Ümit Şensoy, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Polat M., adliyeye sevk edildi.