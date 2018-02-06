Çorum'da, arkadaşının cenazesine giden kişi kullandığı otomobilin yaklaşık 120 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

Çorum'da arkadaşının cenazesine giden kişi, kullandığı otomobilin yaklaşık 120 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.



Osman Bostancı'nın (65) kullandığı 06 AH 9048 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık karayolundaki Kırkdilim mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 120 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Halatlarla uçurumdan inen kurtarma ekipleri, hurdaya dönen otomobilden fırlayan Bostancı'nın öldüğünü belirledi.



Uzun süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılan Bostancı'nın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bu arada kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen Bostancı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Oğlu Elvan Bostancı, "Baba sen nereye gittin, dallarımı kırdın baba. Dün akşam rüyamda gördüm seni. Benim senden başka dayanacağım mı vardı babam." diye feryat etti.

Fenalık geçiren Bostancı'nın yakınlarına 112 Acil Servis ekibince müdahale edildi.



Geçen hafta eşini umreye gönderen işçi emeklisi Bostancı'nın Osmancık ilçesinde vefat eden bir arkadaşının cenazesi için yola çıktığı öğrenildi.