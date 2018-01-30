Kahramanmaraş'ta arkadaşının silahla vurularak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arkadaşının silahla vurularak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki genç kız tutuklandı.



İlçede yaşayan B.T, Kalealtı Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde babasına ait tabancayla arkadaşı Muhammet Kılıç'ın (17) silahla vurularak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



Olay sırasında kendisinin de yaralandığı öğrenilen B.T. hastanedeki tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. B.T. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.