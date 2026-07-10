Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber
Karaman'ın merkeze bağlı Yollarbaşı köyündeki gölete 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla giren 15 yaşındaki İsmail Aktaş boğularak can verdi.
Olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan ölümcül vaka ile ilgili yetkililer tarafından resmi tahkikat başlatıldı.
Bölgedeki arama çalışmaları, arkadaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine başladı. Çağrının ardından Yollarbaşı Gölet'ine acilen sağlık, AFAD, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.
Su altı ve su üstünde yürütülen operasyonda polis dalgıçları göletin derinliklerine dalarak arama faaliyeti yürüttü.
Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü ve yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonucunda İsmail Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Arama kurtarma ekiplerinin cansız bedeni sudan çıkardığı anlarda, gölet kenarında umutla bekleyen Aktaş'ın yakınları büyük bir yıkım yaşadı.
Acı manzarayla karşılaşan aile üyeleri sinir krizleri geçirirken, bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri fenalaşan vatandaşlara müdahale etti.
4 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE SUYA GİRMİŞTİ
Ölümle sonuçlanan olayın geçmişi ise gün içinde gençlerin serinleme isteğine dayanıyor. 15 yaşındaki İsmail Aktaş, beraberindeki 4 arkadaşıyla birlikte vakit geçirmek ve suya girmek için Yollarbaşı köyünde bulunan gölete gitti. Serinlemek amacıyla suya giren gruptan Aktaş, bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu.