Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber

Karaman'ın merkeze bağlı Yollarbaşı köyündeki gölete 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla giren 15 yaşındaki İsmail Aktaş boğularak can verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber - Resim: 1

Olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan ölümcül vaka ile ilgili yetkililer tarafından resmi tahkikat başlatıldı.

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Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber - Resim: 2

Bölgedeki arama çalışmaları, arkadaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine başladı. Çağrının ardından Yollarbaşı Gölet'ine acilen sağlık, AFAD, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

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Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber - Resim: 3

Su altı ve su üstünde yürütülen operasyonda polis dalgıçları göletin derinliklerine dalarak arama faaliyeti yürüttü.

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Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber - Resim: 4

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü ve yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonucunda İsmail Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber - Resim: 5

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arama kurtarma ekiplerinin cansız bedeni sudan çıkardığı anlarda, gölet kenarında umutla bekleyen Aktaş'ın yakınları büyük bir yıkım yaşadı.

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Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber - Resim: 6

Acı manzarayla karşılaşan aile üyeleri sinir krizleri geçirirken, bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri fenalaşan vatandaşlara müdahale etti.

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Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber - Resim: 7

4 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE SUYA GİRMİŞTİ

Ölümle sonuçlanan olayın geçmişi ise gün içinde gençlerin serinleme isteğine dayanıyor. 15 yaşındaki İsmail Aktaş, beraberindeki 4 arkadaşıyla birlikte vakit geçirmek ve suya girmek için Yollarbaşı köyünde bulunan gölete gitti. Serinlemek amacıyla suya giren gruptan Aktaş, bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu. 

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