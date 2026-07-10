Arkadaşlarıyla yüzmeye girmişti... 15 yaşındaki İsmail'den kahreden haber

Olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan ölümcül vaka ile ilgili yetkililer tarafından resmi tahkikat başlatıldı.