İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen yelken ve yat yarışı müsabakası Arkas Aegean Link Regatta sona erdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta 56 tekne ve 500’ün üzerinde yarışçıyı ağırladı. Müsabakayı izleyenler Ovacık’tan itibaren Çeşme’nin tüm koylarında renkli yelkenlilerin görsel şölenine tanıklık edip yarışın keyfine ortak oldu. Rüzgarın sert olduğu denizdeki mücadeleyi dört gün boyunca 500 bin kişi izledi.

- Kupanın yeni sahibi Arkas-M.A.T. Sailing Team

28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan yarışta ekipler IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde mücadele etti.

Dört gün boyunca gerçekleştirilen 5 yarışın ardından her kategoride dereceye girenlere kupaları verildi.



Hedef 100 tekne

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arkas, bu yıl etkinliğe 56 teknenin katıldığını belirterek "Bunun daha da çoğalması tabii ki hedefimiz ve önümüzdeki yıl yarışı eylül ayına alarak 100'e ulaşmak istiyoruz. Katılımcıların çoğalmasıyla yalnızca Türkiye’de değil, dünyada cazibe yaratacak bir organizasyon yapmayı hayal ediyorum." diye konuştu.

Arkas Aegean Link Regatta’nın sürdürülebilir bir yarış olmasını hedeflediklerini ifade eden Arkas, şunları kaydetti:

"İzmirlilerin yarışı olması lazım, Çeşme’nin yarışı olması lazım ve özdeşleşmesi gerekiyor. Böylelikle yönetimler değişse de bu sahiplenirlik devam edebilir. Ben olayın iki tarafındayım. Şirket olarak bana da başka projelerle ilgili dosyalar geliyor destek olunması için ama ben bir şeyin yapılıp kişilerin onun parçası olmaya davet edilmesi gerektiğinden yanayım. Dolayısı ile böyle de oluyor. Geçen yıldan bugüne Türkiye’deki ekonomik seyre rağmen yarışın üçüncüsünün yapılıyor olması ve sponsorlarımızın desteği bizi mutlu ediyor."