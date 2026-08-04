Armut seçme kavgası kanlı bitti! Pazarcı kalası müşterinin başına fırlattı

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu'nun Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda alışveriş yapan 50 yaşındaki Nurcihan Y. ile pazar esnafı 55 yaşındaki Selahattin Ş. arasında armut seçme meselesi yüzünden gerginlik yaşandı.

İddiaya göre, esnaf Selahattin Ş., tezgahtaki ürünleri seçtiği sırada Nurcihan Y.’nin meyvelere zarar verdiğini düşündü. Bunun üzerine kadın müşteriye seslenen pazar esnafı, "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu.

UYARIYLA BAŞLAYAN TARTIŞMADA HAVADA KALAS UÇUŞTU

Yapılan bu sözlü uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında esnaf Selahattin Ş., Nurcihan Y.’ye hakaret edip küfürler savurmaya başladı. Öfkesine hakim olamayan pazarcı, eline geçirdiği tahta kalası kadın müşterinin başına fırlattı.

Başına isabet eden sert darbe nedeniyle Nurcihan Y. yaralandı. Çevredeki diğer esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 DİKİŞ ATILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nurcihan Y.'nin başında açılma meydana geldiği tespit edildi. Yaralı kadının başına hastanede 10 dikiş atıldı.

Polis ekipleri ise saldırgan esnaf Selahattin Ş.’yi olay yerinde gözaltına alarak emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli pazarcı hakkında adli makamlarca ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı.

TÜM TEZGAHLARI MÜHÜRLENDİ

Yaşanan şiddet olayının yankıları sürerken, tutuklanan esnaf Selahattin Ş.’nin Beyoğlu ilçesinde yer alan farklı pazar yerlerinde birden fazla pazar tezgahının bulunduğu belirlendi. Alınan karar doğrultusunda pazarcıya ait bu tezgahların tamamı belediye ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.