Arnavutköy'de cinayet: Kan izlerini takip eden kardeş dehşetle karşılaştı

İstanbul Arnavutköy’de, 23 yaşındaki Orhan Kaplan gece saatlerinde arkadaşıyla tartıştıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi, kardeşinin kan izlerini takip etmesiyle sabah saatlerinde çayırlık alanda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Arnavutköy'de cinayet: Kan izlerini takip eden kardeş dehşetle karşılaştı
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Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Orhan Kaplan ile arkadaşı A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., Kaplan’ı bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından A.B. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Kaplan'ın cansız bedeni ise sabaha kadar kimse tarafından fark edilmedi.

KAN İZLERİ KARDEŞİNİ AĞABEYİNİN CESEDİNE GÖTÜRDÜ

Sabah saatlerinde Orhan Kaplan’ın kardeşi, evin önünde başlayan kan izlerini fark etti. İzleri takip eden genç, evlerinden iki sokak ötede bulunan çayırlık alanda ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde Kaplan’ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayı duyan Kaplan’ın yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine akın etti. Hayatını kaybeden gencin ailesi sinir krizi geçirirken, polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

Orhan Kaplan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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