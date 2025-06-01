Arnavutköy'de dehşet: Mezarlıkta bebek cesedi bulundu!

İstanbul Arnavutköy’de Asri Mezarlığı’nda görevli bir güvenlik personeli, öğle saatlerinde bir kabir üstünde hareketsiz yatan bir bebek cesedi buldu. Yapılan ilk incelemelerde bebeğin yaklaşık 6 aylık olduğu belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Arnavutköy'de dehşet: Mezarlıkta bebek cesedi bulundu!
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Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’ndeki Asri Mezarlığı’nda öğle saatlerinde yaşanan olay, yürek burktu. Mezarlıkta görev yapan güvenlik görevlisi, kabrin üzerinde hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Durumu hemen yetkililere bildiren görevlinin ihbarı üzerine mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Uzmanlar, bebeğin en fazla 6 aylık olabileceğini değerlendirdi. Bebeğin nasıl ve ne zaman oraya bırakıldığı ise henüz bilinmiyor.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, minik bedene ait ceset detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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