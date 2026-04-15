Arnavutköy'de dondurma dolabını soyan 3 çocuk yakalandı: Açık kalan kapak zararı büyüttü

Arnavutköy'de bir kasabın önündeki dondurma dolabından gece saatlerinde defalarca ürün çalan 3 çocuk polis tarafından yakalandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kasap dükkanının önünde gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerinin kapalı olduğu saat 22.00 sularında dışarıdaki dondurma dolabından ürün alan 3 çocuk, yapılan ihbarın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanarak Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

İddiaya göre, dükkanın kapanmasının ardından dolabın yanına gelen 3 çocuk kapağı açarak içeriden dondurma aldı. Aynı grubun bir süre sonra olay yerine tekrar dönerek aynı yöntemle yeniden ürün aldığı ve bu durumu birkaç kez tekrarladığı öne sürüldü. Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraların incelenmesi ve ihbar üzerine polis ekipleri hızla harekete geçerek şüphelileri tespit etti.

AÇIK KALAN KAPAK 2 BİN TL ZARARA YOL AÇTI

Olayın sadece alınan ürünlerle sınırlı kalmadığı, çocukların dolabın kapağını açık bırakarak uzaklaşması nedeniyle içeride kalan dondurmaların da eriyerek tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Hırsızlık ve eriyen ürünler nedeniyle toplam zararlarının 2 bin TL'yi bulduğunu ifade eden işletme sahibi Mehmet Reşat Görgüz, durumdan şikayetçi olduklarını belirtti. Görgüz, süreci ve yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:"Akşam saatlerinde dükkanımızı kapatıp eve gittik. Saat 22.00 sıralarında buraya gelmişler. Bir grup çocuk dolabın kapağını açıp dondurma almış. Daha sonra gidip tekrar gelmişler. Bu şekilde birkaç kez gidip gelmişler. Yaklaşık 2 bin TL’lik zararımız var. Sadece dondurma almaları değil, dolabın kapağını açık bıraktıkları için içerdeki dondurmaların hepsi eriyerek kullanılamaz hale geldi. Biz de şikayetçi olduk. Bu yaşta böyle bir alışkanlık kazanmalarını istemiyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

