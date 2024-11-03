Arnavutköy'de feci kaza!

Arnavutköy'de kaza meydana geldi. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza 2 motosikletin çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Arnavutköy'de feci kaza!
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Arnavutköy'de trafik kazası meydana geldi. Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi'nde  meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı. 34 HSL 552 plakalı motosiklet, karşı şeride geçerek Yusuf Taha S. yönetimindeki 34 KHF 514 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. İşte ayrıntılar...

ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA

Arnavutköy'de 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi'nde ilerleyen Samet A'nın kullandığı 34 HSL 552 plakalı motosiklet, karşı şeride geçerek Yusuf Taha S. yönetimindeki 34 KHF 514 plakalı motosikletle çarpıştı.

Sürücüler ile Yusuf Taha S'nin arkasındaki Furkan İ. yola düşerek savruldu. Ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen motosikletler polisin incelemeleri sonrası çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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