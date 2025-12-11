Arnavutköy'de okulda şok iddia: Hademe, okul müdürünü zehirlemeye çalıştı!

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda yaşandı. İddialara göre, okulda temizlik personeli olarak görev yapan Z.S. adlı şahıs, okul müdürü Y.B.'yi zehirleme planı yaptı.

Z.S.'nin, öğle yemeği için dondurucudan çıkarılıp tezgahtaki tencereye konulan ve pişirilmeye hazırlanan tavuğun içerisine çamaşır suyu koyduğu öne sürüldü.

MÜDÜR Y.B. ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın kısa süre içinde fark edilmesi üzerine, okul müdürü Y.B., zehirlenme şüphesiyle derhal karakola giderek temizlik personeli Z.S. hakkında resmi şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan temizlik görevlisi Z.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede ve yemek üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde yapılacak olan kimyasal inceleme sonucunda, iddia edilen olayın tüm detaylarının netlik kazanacağı öğrenildi.