Arnavutköy'de polisle çatışmaya giren iki kişiden biri hayatını kaybetti

Arnavutköy'de GBT kontrolü yapan polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada ateş açam şüphelilerden biri hayatını kaybetti. Diğeri ağır yaralandı.

Arnavutköy'de polisle çatışmaya giren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Arnavutköy'de polisle çatışmaya giren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Editör: Uğur Çam
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Arnavutköy'ün Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta uyuşturucu şüphesi üzerine polis ekipleri kontrol gerçekleştirdi. Uyuşturucu kullanıldığından şüphelenilen metruk bina çevresinde çalışma yapan polis ekipleri, yabancı araçlardan kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Bu sırada bir araçta bulunan iki kişi, polislere silah çekti. Kaçmak isteyen şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı.

Arnavutköy'de polisle çatışmaya giren iki kişiden biri hayatını kaybetti - Resim : 1

Şüpheli Hakan Ç. ve Erhan K.'nin etkisiz hâle getirildiği çatışmadan sonra olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Erhan K. isimli şüpheli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

Arnavutköy'de polisle çatışmaya giren iki kişiden biri hayatını kaybetti - Resim : 2

Konuya ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken etkisiz hâle getirilen şüphelilerin çok sayıda suçdan kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İstanbul # arnavutköy # polisle çatışma
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