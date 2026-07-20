Arnavutköy'de trafikte dehşet! "Telefonla oynama" dedi, tornavidalı saldırıya uğradı

Arnavutköy'de trafikte cep telefonuyla oynadığı için kendisini uyaran otomobil sürücüsünün yolunu kesip tornavidayla saldıran 21 yaşındaki motosikletli yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Arnavutköy'de trafikte dehşet! "Telefonla oynama" dedi, tornavidalı saldırıya uğradı
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Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, trafiğin akışı sırasında tehlikeli anlara tanık oldu. Motosiklet kullanan bir şahsın yola odaklanmak yerine cep telefonuyla ilgilendiğini fark eden sürücü, olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla sözlü bir müdahalede bulundu. Otomobilin camından seslenen sürücü, motosikletliye dönerek doğrudan "Telefonla oynama, yola bak" uyarısını yaptı. Ancak bu uyarı, trafikte beklenmedik bir şiddet olayının fitilini ateşledi.

"ÇEK LAN SAĞA" DİYEREK TORNAVİDAYLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kendisine yapılan uyarıyı kabullenmek yerine öfkelenen motosiklet sürücüsü, hızla otomobilin yanına yaklaşarak "Çek lan sağa" sözleriyle aracı durdurmaya zorladı. Otomobilin kenara çekilip durmasının hemen ardından motosikletinden inen saldırgan, yanında bulundurduğu tornavidayı çıkararak otomobil sürücüsüne yöneldi.

Saldırı girişiminin ardından otomobil sürücüsü, elindeki kamera görüntülerini delil olarak sunarak vakit kaybetmeden polis merkezine başvurdu ve şahıstan şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anında geniş çaplı bir çalışma başlattı. İncelenen kamera kayıtları sayesinde saldırganın kimliği hızla tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 21 yaşındaki Y.İ. isimli motosiklet sürücüsü asayiş ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki adli işlemleri devam eden şüpheli Y.İ.'ye, olay sırasındaki kural tanımazlığı nedeniyle rekor düzeyde bir yaptırım uygulandı. Yapılan trafik incelemelerinde, motosiklet sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden ötürü toplamda 226 bin TL idari para cezası kesildi.

Polis merkezine götürülen şahsın, buradaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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