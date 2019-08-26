62 yaşındaki Ümmiye Koçak, Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile köylü kadınların sesini dünyaya duyurmayı başardı. Kadınların amacı toplumsal farkındalık yaratmak. Koçak'ın önderliğindeki tiyatro ekibinin yeni oyununda da küresel ısınmanın yaratacağı sorunları gündeme getirilecek.

Ümmiye Koçak bugüne kadar 15 tiyatro oyunu yazdı. Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile yaklaşık 20 bin kez sahneye çıktı ve oyunlarını Türkiye’nin dört bir yanında 50 bine yakın kişi izledi.62 yaşındaki Koçak, kurduğu tiyatro topluluğu ile köydeki kadınların kadınların sesi oldu.Koçak ve ekibi, sabahın erken saatlerinde kalkarak ev işlerini yapıp, daha sonra da sahneleyecekleri oyunun ezber ve provalarını yapıyor.Köydeki kadınların yeni hedefi, hazırladıkları oyunla küresel ısınmaya dikkat çekmek.Tiyatroyla uğraşmayı çok sevdiklerini ifade eden Koçak, bu sayede insanlara rol model olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.Koçak, oyunlarında toplumsal mesaj vermeye özen gösteriyor.Tiyatro oyuncusu Fatma Ay ise içinde her zaman tiyatro sevgisinin olduğunu ve bu işi severek yaptığını söyledi.