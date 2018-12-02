Sebze ve tarım depolarımızdan biri olan Hatay'ın Arzus ilçesinde tarım kurultayı düzenlendi. Üreticileri ve bilim insanlarını aynı çatı altında buluşturan kurultayda yanlış tarım politikaları eleştirildi, tarımsal kalkınma ve bilimsel tarımının önemi vurgulandı.

Türkiye'nin tarım merkezlerinden biri olan Hatay'da Arsuz Kent Konseyi ve Arsuz Belediyesinin ortaklığınde Tarım Çalıştayı yapıldı.



Arsuz Tarım Çalıştayı, Tarımsal Kalkınma ve Tarımda Yeni Açılımlar, olarak iki bölüm şeklinde yapıldı.



Prof.Dr.Bülent Gülçubuk, Prof.Dr.İbrahim Ortaç ve Prof. Dr. Berkant Ödemiş tarımda kalkınmayı Doç.Dr.Selin Sayek, Doç.Dr.Alparslan Kaya ve Ömer Faruk Çelebi de yeni açılımları anlattı.



Arsuz Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek'in yönettiği kurultaya Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, Vatan Partisi Hatay İl başkanı Yunus Özgür Yıldırım, CHP Arsuz ilçe başkan yardımcıları ve tarım üreticileri katıldı.



Arsuz belediye başkanı Nazım Çulha, yanlış tarım politikalarının üretimim düşürdüğünü belirtti.



Üreticinin korunması ve desteklenmesi gerektiğini belirten Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım da kooperatifleşmenin önemini vurguladı.





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