Artvin-Ardahan karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi. Yol toprak kayması nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, Artvin-Ardahan kara yolunun yaklaşık 40. kilometresinde yolu tıkadı.
Ulaşımın çift taraflı sağlanamadığı bölgeye, ihbar üzerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Jandarma bölgede yol güvenliğini sağlarken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor O soruşturmada takipsizlik veren savcıya inceleme Depremzede öğrenciler İstanbul'da derse başladı O ilde kadın kamu personeline idari izin