Artvin-Borçka yolu kapandı: Seyir halindeki minibüsün üzerine kaya düştü!

Artvin-Borçka kara yolunda ilerleyen minibüsün üzerine yamaçtan dev kaya düştü. Araç hurdaya döndü, ancak içindeki 3 kişi mucize eseri yara almadı. Kaza nedeniyle yol çift yönlü kapandı.

Artvin-Borçka kara yolunda seyir halinde olan bir minibüsün üzerine yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu araç hurdaya dönerken, minibüsteki 3 kişinin kazadan mucize eseri yara almadan kurtulması büyük şaşkınlık yarattı.

Olay, Borçka ilçesi İbrikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Artvin istikametine doğru ilerleyen minibüsün üzerine, yüksek yamaçlardan kopan dev kaya kütleleri hızla düştü.

TAVANI PARÇALAYIP KOLTUĞA DÜŞTÜ

Kayanın çarpma şiddetiyle minibüs büyük hasar aldı ve araç kullanılamaz hale geldi. En çarpıcı detay ise, kaya parçasının minibüsün tavanını tamamen parçalayarak doğrudan yolcu koltuğunun üzerine düşmesi oldu. Minibüste sürücüyle birlikte toplam 3 kişinin bulunduğu öğrenildi. Bu şiddetli kazaya rağmen, araç içerisindeki kimsenin yaralanmaması veya hayatını kaybetmemesi, olayın şans eseri atlatıldığını gösterdi.

Artvin-Borçka yolu kapandı: Seyir halindeki minibüsün üzerine kaya düştü! - Resim : 1

KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaya düşmesi sonucu yola savrulan parçalar ve hasar gören minibüs nedeniyle Artvin-Borçka kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, önce trafiğin güvenliğini sağladı. Ardından kaya ve hasarlı minibüsü yoldan kaldırmak için çalışmalara başlandı. Uzun süren çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

artvin
