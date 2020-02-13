Artvin'de 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün ve 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bu tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.

Yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle trafikte aksamalar olurken, bazı araçların kayması sonucu maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Trafik ekipleri, sıkışan trafiği rahatlatmak için merkezindeki bazı noktalarda yönlendirmeler yaparken, belediye ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların şehre girişine izin verilmezken, vatandaşlar ve çocuklar ise karın keyfini kar topu oynayarak ve kızakla kayarak çıkardı.

Artvin Belediyesi zabıta ekipleri de kar nedeniyle sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkanların da dikkatli olmaları konusunda anons yaparak vatandaşları uyardı.