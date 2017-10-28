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Artvin'de 22 metrelik Atatürk heykeli

Artvin’de yapılan 22 metre yüksekliğinde, 50 tonluk Atatürk heykeli, binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçiler, büyüleyici manzara karşısında heyecan dolu anlar yaşıyor

Artvin'de 22 metrelik Atatürk heykeli

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli ziyarete açıldı, binlerce kişi soluğu Artvin’de aldı.

22 metre yüksekliği ve baş döndüren manzarasıyla Atatepe ziyaretçi akınına uğradı.

50 ton ağırlığındaki heykel, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla Ekim ayı başında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe'deki duruşunun işlendiği heykel şehrin her noktasından da görünüyor.


Bu görüntüler de Hatay'dan. 1923 kişi bayrak oluşturmak için çalışmalara başladı. Gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Hataylılar Guinnesess rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #artvin #atatürk
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