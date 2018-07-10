Artvin’de Borçka baraj gölünün iki yakası arasında zipline kuruldu. 385 metre uzunluğuyla bölgenin en uzun hattı olan zipline binmek resmen cesaret istiyor. Bu cesareti gösterenler de yaşadığı heyecan, korku ve adrenalini herkesin yaşaması için çağrı yapıyor.

Cesaret ettiler. Gölün iki yakasına gerilen çelik halatlarla bir uçtan diğer uca geçtiler. Bu cesaretin ödülü ise hem büyük heyecan yaşamak hem de bu eşsiz manzaranın keyfini çıkartmak oldu.Artvin’de Borçka baraj gölünde kurulan ve bölgenin en uzun hattı olan bu zipline binmek cesaret istiyor. Yerli ve yabancı turistler buna oldukça ilgi gösteriyor.Zipline binenler, heyecan ve korkuyu bir arada yaşıyor. Ama doğanın içinde eşsiz göl manzarasında edinilen bu deneyim onları unutulmaz anılar sahibi ediyor.Zipline işletmesinin sahibi Muhammet Çakıcı, gördüğü ilgiden oldukça memnun.Bu heyecan dolu deneyimi yaşayanlar, herkesin bu keyfi tatması için çağrı yapıyor.