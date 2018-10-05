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Artvin'de kaybolan çocuk 5 saat sonra bulundu

Artvin'de köyde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

Artvin'de kaybolan çocuk 5 saat sonra bulundu

Alınan bilgiye göre, Şavşat ilçesine bağlı Yoncalı köyündeki evlerinin önünde oynayan Tolga Pehlivan, bir süre sonra ortadan kayboldu. Ailesi, köy ve civarında yaptıkları aramaya rağmen çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Şavşat Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerinin de katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışması yapıldı.

Ekipler, 2 yaşındaki çocuğu köyden yaklaşık 4 kilometre uzakta bir tarafı uçurum olan arazide buldu.

Kaybolduktan yaklaşık 5 saat sonra bulunan çocuk, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #artvin #şavşat ilçesi
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