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Atatürk, yapay zeka ile renklendirildi
Atatürk, yapay zeka ile renklendirildi
PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi
PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi
Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

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