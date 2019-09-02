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Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan

Heyelan sonucu kapanan yol, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan

Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sebebiyle 2 saat ulaşıma kapandı.

İl genelinde etkili olan yağış sonucu yamaçtan kopan kayalar, Artvin-Erzurum kara yolunun 34'üncü kilometresindeki Sameli Tüneli'nin girişine düştü.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine söz konusu güzergahı kullanan sürücüler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolu ekiplerince yürütülen 2 saatlik çalışma sonucu yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #artvin #ulaşım #heyelan #Artvin-Erzurum kara yolu
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