DSİ Genel Müdürü Acu, "Artvin İçmesuyu Projesi ile yılda yaklaşık 7,9 milyon metreküplük temiz su Artvinlilerin hizmetine sunulacaktır." dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Artvin İçmesuyu Projesi ile yılda yaklaşık 7,9 milyon metreküplük temiz suyun Artvinlilerin hizmetine sunulacağını bildirdi.



Acu, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Artvin'e yaptığı yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ederek derelerdeki taşkın riskini azalttığını belirtti.



Artvin İçme Suyu projesiyle 50 yıllık periyotta Artvin il merkezindeki vatandaşlara memba kalitesinde su sağlanacağına işaret eden Murat Acu, devam eden proje kapsamında Hatila Deresi'nden alınacak suyun yaklaşık 33 kilometrelik isale hattıyla il merkezinin yukarısında bulunan Katrevan mevkisindeki arıtma tesisine getirileceğini, oradan da şehre verileceğini kaydetti.



Acu, su kalitesi yönünden çok iyi parametrelere sahip söz konusu içme suyu kaynağıyla diğer hiçbir kaynağa ihtiyaç kalmaksızın Artvin'in gelecek 50 yıldaki su ihtiyacının karşılanacağına dikkati çekerek, Artvin İçmesuyu Arıtma Tesisi yapım çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.





Genel Müdür Acu, Artvin İçmesuyu Projesi ile yılda yaklaşık 7,9 milyon metreküplük temiz suyun Artvinlilerin hizmetine sunulacağını vurguladı.Artvin'deki barajlarArtvin'deki baraj ve HES yatırımlarına da değinen Acu, DSİ olarak son 14 yılda Türkiye'nin en yüksek barajını Artvin'de inşa edip 3 dev barajı hizmete aldıklarını, ayrıca 54 derenin ıslahını tamamladıklarını kaydetti.Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında olan Artvin'de, Türkiye'nin gurur projeleri olan Muratlı, Borçka ve Deriner barajları ve HES tesisleri inşa edilerek ülkenin elektrik enerji üretimine büyük katkı sağlandığını vurgulayan Murat Acu, şöyle devam etti:"Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 3 altın gerdanlık ile milli ekonomiye toplam 4 milyar 570 milyon lira katkı sağlanmıştır. Yine Artvin'de toplum refahını artırmayı hedefleyen Çoruh Projeleri kapsamında yapılan Çoruh Park Projesi tamamlanarak vatandaşımızın istifadesine sunulmuştur. Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve HES inşaatı da hızla devam etmektedir."Acu, bu projenin yapılmasında en büyük destekçilerinin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olduğunu da belirterek, kendisine teşekkür etti.