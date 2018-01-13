"Ülkenin tapusu şehit ve gazi ailelerindedir. Ülke olarak hep beraber şehitlerimizin emanetini hainlere boğdurmayacağımızı bütün dünyanın bilmesini istiyorum"

Artvinli ve Afyonkarahisarlı şehit aileleri ve gaziler, Arvin'de bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gaziler, Artvin Valiliği, Alternatif Politikalar Merkezi, Artvin Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği, Afyonkarahisar Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince, "Gönül Köprüleri 6 Yaşında" ve "Sevdamız Türkiye" projeleri kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerindeki buluşmada yaptığı konuşmada, şehit ve gazi ailelerine devletin ve gönül kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Devletin ve hükümetin tüm imkanları ile şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduğunu vurgulayan Doğanay, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Alternatif Politikalar Merkezi Başkanı Mahmut Koçak ise merkezin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Gönül Köprüleri Projesi kapsamında 6 yıldan beri Anadolu'nun değişik illerinde şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldiklerini bildiren Koçak, "Ülkenin tapusu şehit ve gazi ailelerindedir. Ülke olarak hep beraber şehitlerimizin emanetini hainlere boğdurmayacağımızı bütün dünyanın bilmesini istiyorum. Çanakkale şehitlerimizden başlayarak düne kadar şehadet şerbetini içmiş en son şehidimize kadar, değerli emanetleri bizlerin başımızın tacıdır." dedi.



"Acımız ilk günkü gibi taze ve sonsuz"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın babası Nebi Acar, hain darbe girişimi gecesinde şehit olanların aileleri ile gazilerin ocağına, TBMM'ye ve daha pek çok önemli yere, din kisvesine bürünmüş kahpe FETÖ'nün ateş topları yağdırdığını söyledi.



Acar, şöyle konuştu:

"Bu soysuz kalkışmaya kahramanca göğüs gerip sonunda şehadet şerbeti içerek kanını ve canını bu toprağa, Türkiye Cumhuriyeti devleti, vatan, bayrak, istiklal, demokrasi, Türk milleti, namus, din ve hak gibi ulvi değerler için akıtanlar, şehitlerimizdir. Acımız ilk günkü gibi taze ve sonsuzdur ancak onlar bizim gönlümüzde ve göğsümüzde taşıdığımız birer övünç madalyalarımızdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin meğer ne kadar haini varmış. Uyanık olmamız lazım, birbirimize kenetlenmemiz gerekir. Kahrolsunlar, onları lanetliyorum."

Vali Doğanay, konuşmaların ardından şehit aileleri ve gazilere plaket takdim etti.

Programa, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Gürler, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Naim Günal, Afyonkarahisar Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı ile diğer ilgililer katıldı.