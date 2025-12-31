Artvin’de çığ düştü! 3 çoban çığ altında kaldı

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü. Bölgeden gelen ihbar üzerine arama kurtarma ekipleri teyakkuza geçerken, yetkililer olayın yaşandığı bölgeye ulaşmak için harekete geçti.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA: "YERLERİNİ HENÜZ TESPİT EDEMEDİK"

Olayın ardından kameraların karşısına geçen Vali Turan Ergün, bölgedeki son duruma ilişkin kritik bilgiler paylaştı. İhbarın kendilerine ulaştığı andan itibaren çalışmaların başladığını belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı: "3 çoban çığ altında kaldı. İhbar yaklaşık 2 saat önce geldi. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Çobanların yerini henüz tespit edemedik"

BÖLGEDE HAVA ŞARTLARI ÇOK AĞIR

Arama kurtarma çalışmalarını zorlaştıran en büyük etkenin olumsuz hava koşulları olduğu bildirildi. Vali Ergün, bölgedeki hava şartlarının kötü olduğunu ifade ederek, AFAD ve diğer ilgili kurum ekiplerinin olay yerine ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini vurguladı.