Artvin'de çığ felaketi: İş makineleri ve bakımevi zarar gördü

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ, karla mücadele ekiplerine ait iş makineleri ile bakımevinde büyük hasara yol açtı. Olayın ardından kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Artvin'de çığ felaketi: İş makineleri ve bakımevi zarar gördü
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Artvin'in Borçka ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan çığ, büyük bir felakete yol açtı. Atanoğlu köyü Borçka-Camili karayolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen olayda, yamaçtan kopan kar kütlesi, karla mücadele çalışmalarını yürüten iş makineleri ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 102. Şube Şefliği'ne ait bakımevinin üzerine düştü.

İŞ MAKİNELERİ KAR ALTINDA KALDI

Bölgede karla mücadele için kullanılan iki iş makinesi çığdan büyük zarar gördü. Kar altında kalan makineler, çıkartılmak için yoğun bir şekilde kurtarma ekiplerince çalışmalara alındı. Olayın ardından iş makinelerinin çıkarılması için çalışmalar hızla başlatıdı.

Bakımevinde de hasar meydana geldiği, ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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