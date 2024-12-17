Artvin’de feci kaza: Kamyonet iş yerine daldı!

Artvin’de kontrolden çıkan bir kamyonet, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra bir iş yerine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Artvin’de feci kaza: Kamyonet iş yerine daldı!
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Artvin’in İnönü Caddesi Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana gelen kazada, Kemal Ç. yönetimindeki 08 ABN 729 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI

Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımda yürüyen Emrah E.’ye çarptıktan sonra hızını alamayarak Mehmet K.’ye ait bir iş yerine daldı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Kemal Ç. ve yaya Emrah E., Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın ardından iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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