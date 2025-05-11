Artvin’de fırtına dehşeti: Çatılar uçtu, ilçeler karanlığa gömüldü

Artvin’de akşam saatlerinde etkili olan ani fırtına, başta Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri olmak üzere bölge genelinde hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar birçok binanın çatısını uçururken, devrilen ağaçlar ve savrulan parçalar araçlarda hasara neden oldu.

Fırtına yalnızca fiziki hasarla sınırlı kalmadı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik hatlarında büyük arızalar meydana geldi. Özellikle Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa’daki birçok mahalle uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta kaldı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.