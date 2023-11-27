Artvin'de Gemi Karaya Oturdu

Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.

Artvin'de Gemi Karaya Oturdu

Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Geminin karaya oturması üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 6'sı Türk, 5'i Azeri, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 mürettebatın tahliyesi için çalışma başlattı.

Mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (İki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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