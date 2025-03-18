Artvin’de heyelan felaketi: 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar aldı!

Artvin’in merkezine bağlı Çamlık Mahallesi’nde, 16 Mart tarihinde meydana gelen ilk heyelan felaketinin ardından, 17 Mart’ta bir ikinci heyelan daha yaşandı. İlk heyelanda kısmen hasar gören bir ev, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle tamamen yıkıldı. Heyelan sonucu, 2 ev de ağır hasar aldı ve kullanılmaz hale geldi.

Afet boyutunun artması, hem yerel halkı hem de yetkilileri tedirgin etti. Mahalledeki tarım arazileri büyük zarar gördü ve bir sera da yıkıldı.

AFAD ve Artvin Belediyesi ekipleri alanda incelemelerini sürdürüyor.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, afet bölgesine gelerek, zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Erdem, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, iş makinelerinin sahada olduğunu ve riskli alanlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Çamlık Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş, yaşanan ikinci heyelanın, ilk felaketi katladığını belirtti. "Pazar günü meydana gelen heyelanın ardından aynı bölgedeki ikinci heyelan, felaketin boyutlarını iki katına çıkardı" diyen Durmuş, bölgede bulunan Yavuz Özdermir’in evi ve müştemilatının tamamen yıkıldığını söyledi.

Bölgedeki 600 metrelik alanda 1 metre kalınlığında balçık yığıldığını belirten Durmuş, "600 metrelik alana 1 metre kalınlığında balçık yığıldı. 2 ev ağır zarar gördü, ağaçlar yıkıldı. Belediye başkanımızla birlikte buradaydık. Şimdilik tehlike geçmiş görünüyor, tedbir için iş makinesi bekletiyoruz." dedi.