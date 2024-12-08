Artvin'de heyelan felaketi! Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklenirken Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Artvin'de heyelan felaketi! Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde heyelan felaketi yaşandı. Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi.

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Artvin'de heyelan felaketi! Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

HEYELANLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Artvin Valisi Turan Ergün de bölgede incelemelerde bulundu. Turan Ergün yaptığı açıklamada, saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

Artvin'de heyelan felaketi! Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı - Resim : 2

Rize-Artvin kara yolunun çift taraflı trafiğe kapandığını kaydeden Turan Ergün, "Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Emniyet, jandarma Kızılay, Karayolları, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede. Sahil Güvenlik ekiplerimiz de denizden takip ediyor. Heyelan bir taraftan devam ediyor. Enkazın kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar gündüz yapılacak." dedi.

Artvin'de heyelan felaketi! Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı - Resim : 3

Kara yolunda 3-4 metre yüksekliğinde toprak olduğunu vurgulayan Turan Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Turan Ergün, ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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