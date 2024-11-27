Artvin'de heyelan meydana geldi!

Artvin’in Borçka ilçesinde, Ormanlı köyü mevkiinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası Artvin-Borçka karayoluna düştü, yol ulaşıma kapandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Artvin'de heyelan meydana geldi!
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Artvin’in Borçka ilçesinde, Ormanlı köyü mevkiinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası Artvin-Borçka karayoluna düştü, yol ulaşıma kapandı. Olay sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Heyelan nedeniyle trafik akışı tamamen dururken, bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Karayolları ekipleri, dev kaya parçasının yoldan kaldırılması ve karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, sürücülere alternatif yolları kullanmaları yönünde uyarılarda bulunurken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Bölgedeki ekipler, yolun temizlenmesi ve trafiğin normale dönmesi için yoğun mesai harcıyor.

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