Artvin'de korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Artvin'de korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Artvin'de korkunç kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

İ.Ö. yönetimindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, Musazade Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Hülya (40) ile Ömer Nazım Külünk'e (12) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Artvin # artvin # kaza
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