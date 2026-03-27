Artvin'deki çığ felaketinde kayıp Bülent Gezer'i arama çalışmaları 86. gününde sürüyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025 tarihinde yaşanan çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer'i arama faaliyetleri, olayın üzerinden geçen 86 güne rağmen sonuç vermedi. Üç kişinin kar altında kaldığı olayda ekipler daha önce iki kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Kayıp Gezer'i bulmak için başlatılan çalışmalar ise arazideki mevcut tehlikeler sebebiyle kontrollü olarak ilerliyor.

BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları, sahada devam eden riskler göz önüne alınarak yeniden şekillendirildi. Arama faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülüp yürütülemeyeceğini belirlemek amacıyla arazide teknik incelemeler yapıldı. Bu incelemeler sonucunda çığ riskinin hala devam ettiği tespit edildiğinden, fiziksel müdahaleler yerini kontrollü teknik inceleme ve gözlem odaklı çalışmalara bıraktı.

Sahaya inemeyen ekipler, teknolojiyi kullanarak alanı 24 saat gözetim altında tutuyor. Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bu süreçte, dron destekli gözlemsel taramalar gerçekleştiriliyor. Eş zamanlı olarak yapılan rasat ölçümleriyle alan sürekli izlenerek arazideki hareketlilik kayıt altına alınıyor.

ÇALIŞMALAR YENİDEN PLANLANACAK

Sürecin gidişatına ve gelecekteki arama adımlarına dair bilgi veren yetkililer, hava ile arazi şartlarının normale dönmesinin beklendiğini vurguladı. Yetkililer, güvenli şartların oluşması halinde sahada yürütülecek çalışmaların yeniden planlanacağını belirtirken, kayıp Gezer'e ulaşılması için sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.