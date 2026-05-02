Artvin'deki çığ felaketinin üzerinden 122 gün geçti: Kayıp çobanı arama çalışmaları sürüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalarak kaybolan çoban Bülent Gezer için arama çalışmaları aylardır süren bekleyişin ardından tekrar başlatıldı. Bölgedeki yüksek çığ riski ve olumsuz hava koşulları sebebiyle durdurulan faaliyetler, aradan geçen 122 günün ardından risk analizlerinin olumlu sonuç vermesiyle birlikte uzman ekiplerin katılımıyla yeniden hız kazandı.

6 ÇOBAN VE BİNLERCE HAYVAN ÇIĞA YAKALANMIŞTI

Olay, sürülerini yayladan köye indirmek için yola çıkan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu güzergahta meydana gelmişti. Çığın düşmesiyle birlikte karlar altında kalan çobanlardan 3'ü kendi çabalarıyla kurtulmayı başarırken, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Faciada kaybolan Bülent Gezer'den ise o günden bu yana hiçbir haber alınamadı.

Felaketin hemen ardından AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilerek arama faaliyetlerine başlamıştı. Ancak zorlu kış şartları ve yeni çığ tehlikeleri nedeniyle çalışmalar 3 Ocak tarihinde, yani olayın 4'üncü gününde geçici olarak askıya alındı. Sahadaki aktif arama kurtarma faaliyeti durdurulmuş olsa da, AFAD ekipleri geride kalan süreç boyunca bölgede günlük ölçümler, gözlemler ve risk analizleri yapmayı aralıksız sürdürdü.

13 KİŞİLİK ÖZEL EKİP SAHADA

Bölgede yapılan son incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda çığ tehlikesinin arama yapılabilecek seviyeye düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine kayıp çoban Bülent Gezer'i bulmak amacıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Faaliyetlere Erzurum AFAD’dan sevk edilen 4 kişilik çığ uzmanı ekibin yanı sıra, Artvin AFAD’dan 6 personel katılıyor. Jandarma ekipleri ve köy muhtarlığı görevlilerinin de destek verdiği toplam 13 kişilik ekip, arazideki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.