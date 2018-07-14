İstanbul Artvin’den gelen özel misafirlerini ağırladı. Artvin Valiliği'nce düzenlenen gezide engelli ve down sendromlu gençler, boğazın serin sularında tekneyle gezdiler.

İstanbul, Artvin’in özel gençlerini ağırladı. İlk kez İstanbul’u gören gençler, değim yerindeyse kentin altını üstüne getirdi. Doyasıya eğlendiler.Artvin Valiliği tarafından organize edilen ve iki gün sürecek olan gezinin ilk gününde gençler, boğazın güzellikleri arasında tekne turu yaptı. Özel misafirler, teknede tulum çalıp, horon oynadı.Gençler önce, Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nı gezdiler. Sonraki adres ise Darıca hayvanat bahçesiydi. Gezilen her yer de bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.Özel gençler unutulmaz anılar biriktirdi.