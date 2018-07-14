banner982
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
FETÖ'cülere denizde de karada da geçit yok
FETÖ'cülere denizde de karada da geçit yok
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacak
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Artvinli "Özel Gençleri" ağırladı

İstanbul Artvin’den gelen özel misafirlerini ağırladı. Artvin Valiliği'nce düzenlenen gezide engelli ve down sendromlu gençler, boğazın serin sularında tekneyle gezdiler.

Artvinli "Özel Gençleri" ağırladı
İstanbul, Artvin’in özel gençlerini ağırladı. İlk kez İstanbul’u gören gençler, değim yerindeyse kentin altını üstüne getirdi. Doyasıya eğlendiler.

Artvin Valiliği tarafından organize edilen ve iki gün sürecek olan gezinin ilk gününde gençler, boğazın güzellikleri arasında tekne turu yaptı. Özel misafirler, teknede tulum çalıp, horon oynadı.

Gençler önce, Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nı gezdiler. Sonraki adres ise Darıca hayvanat bahçesiydi. Gezilen her yer de bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.
Özel gençler unutulmaz anılar biriktirdi.

ulusal.com.tr

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.