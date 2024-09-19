AS Plastik işçileri greve çıktı: Vatan Partisi destek verdi

İşveren toplu iş sözleşmesi için kurulan masadan kalktı. Sendikayla çalışmak istemiyorum dedi. 10 işçiyi işten çıkardı.

Yaşanan bu durum sonrasında Petrol iş sendikasında örgütlü As Plastik işçileri greve çıktı.

- Sizlere işverenler büyük vaatler de verecek. Sakın ha aldanmayın. Örgütsüzken sizler, işiniz de emeğiniz de iki dudakları arasındadır. Ama toplu sözleşme yaptığınızda haklarınızın tapusunu almış olursunuz. Sakın vazgeçmeyin. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz.

İşyerinde çalışan bütün mavi yakalılar greve çıktı, fabrikada üretim durdu.

İşçilerin iki talebi var. İşten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesini ve toplu iş sözleşmesinin imzalanması.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan ile partililer, grevin ilk gününde işçilere destek verdi. Özkan, işçilerle omuz omuzayız dedi.

- Sendikalı olmak anayasal bir haktır. Bu hakkın önüne kimse geçemez. O yüzden biz de burada T.C. Devletinin yasasından gelen ve kanunundan gelen haklarımızı kullanmak için buradaki işçilerimizle, sendikamızla omuz omuzayız. Burada hem emek mücadelesine hem vatan mücadelesine Petrol-iş sendikası önderliğinde vermek için buluştuk. Bugün itibariyle bu iş yerinde grev vardır. Vatan Partisi olarak bu mücadele zafere ulaşana kadar işçilerimizin yanındayız.