As Plastik'te 7 işçi daha işten çıkarıldı! İşveren, grevdeki işçileri destekleyenleri de attı

İstanbul'da kurulu As Plastik işvereni 7 emekçinin işine daha son verdi. Ücret ve çalışma konusunda anlaşamayan 10 işçi 23 gündür grev yapıyordu. İşveren greve çıkan 10 işçiyi işten çıkarmıştı. O işçilere 7 kişi daha eklendi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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İstanbul'daki As Plastik fabrikasından işten çıkarılan işçi sayısı 17’yi buldu. İşveren, kovduğu işçilere sahip çıkan 7 emekçinin daha iş akdini fesh etti.

Makina operatörü Hasan Çetinkaya, işverenin grev kırmak için her yolu denediğini söyledi. Hasan Çetinkaya, "Grevimiz başlamadan önceki arkadaşlarımız işlerinden atıldıktan sonra bizde arkadaşlarımıza destekte bulunduktan sonra bir süreç başladı. Geçen haftaya kadar arkadaşlarımıza destek olduğumuzdan dolayı 5-6 arkadaşımız da atıldı. Patron mesela bizim çalışmış olduğumuz dönemin maaşlarını vermiyor. İşte grevi kırmaya çalışıyor. Biz kiramızı ödeyemeyelim diye. El altından her gün bir arkadaşımızı arıyor. İşte size şu kadar ikramiye veririm size şu kadar parayı elden veririm diye. Mesela hiçbir arkadaşımızın maaşlarını kartlara yatırmadı içeri giren işçilere elden veriyor. Bir ikramiye fazla veriyorum size gelin içeri çalışın diye." dedi.

İşçilerin en büyük destekçileri aileleri oldu. Grev çadırında mücadele eden işçileri çocukları ve eşleri yalnız bırakmadı.

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