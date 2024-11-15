Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki inşaatta korkunç bir olay yaşandı. İnşaatta işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Babacan Aliyev, dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğa düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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Bilecik'te korkunç bir olay yaşandı. Olayın gerçekleştiği adres, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait inşaatta çalışan yabancı uyruklu Babacan Aliyev, dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğa düştü.

Babacan Aliyev'in hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babacan Aliyev, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Bilecik inşaat işçi
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