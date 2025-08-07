Asansör faciası! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşanan asansör kazasında eski Altındere Belde Belediye Başkanı Gençağa Koç yaşamını yitirdi, yanında bulunan kızı ise yaralandı.

Asansör faciası! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Olay, gece saatlerinde Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak’taki bir binada meydana geldi. Gençağa Koç ve kızı Fatma C., binanın üçüncü katındaki evlerine çıkmak üzere asansöre bindi. Ancak bu sırada asansör halatının kopması sonucu kabin zemine çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba-kız Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Fatma C.'nin ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

